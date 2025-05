Dégustation avec le Château Fontenil et la famille Rolland – Les Décantés Bordeaux, 13 juin 2025 17:00, Bordeaux.

Dégustation avec le Château Fontenil et la famille Rolland Vendredi 13 juin, 19h00 Les Décantés Tarif : 15 € (dégustation de 3 vins).

Un événement dans le cadre des Avant-Premières de Bordeaux Fête le Vin

Dans le cadre des Avant-Premières de Bordeaux Fête le Vin, nous aurons le plaisir d’accueillir le Château Fontenil et la Famille Rolland le Vendredi 13 Juin dès 19h.

Le Château Fontenil est situé à Saillans sur les hauteurs de Fronsac, appellation historique de la rive droite de Bordeaux. Il a été acquis en 1986 par Michel & Dany Rolland, œnologues de renommées internationales, qui connaissaient déjà le potentiel de cette appellation pour y avoir été consultants au début des années 80.

Année après année, Dany, Michel Rolland et leurs 2 filles, Stéphanie et Marie, ont hissé le Château Fontenil et ses 3 cuvées parmi les crus incontournables de l’appellation et du Bordelais.

Au programme

Le Vendredi 13 Juin de 19h30 à 21h30, Dany, Stéphanie et Marie seront présentes chez Décantés pour raconter leur histoire et vous faire découvrir 3 de leurs vins :

Le Défi de Fontenil

Le Château Fontenil

Le Blanc de Fontenil

Les Décantés 45 Cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine

