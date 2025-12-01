Dégustation avec le Domaine Dupont Carpedien Cabourg

Dégustation avec le Domaine Dupont

Carpedien 71 Avenue de la Mer Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 15:00:00

fin : 2025-12-30 18:00:00

Date(s) :

2025-12-30

Le temps d’une pause gourmande, les visiteurs sont invités à (re)découvrir les saveurs authentiques du Domaine Dupont. Installée devant le Carpedien, cette dégustation conviviale animée par Mathieu du Domaine Dupont met à l’honneur des produits élaborés avec passion cidres, jus, calvados… de quoi éveiller la curiosité comme les papilles.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Carpedien 71 Avenue de la Mer Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 9 54 79 93 13

English :

For a gourmet break, visitors are invited to (re)discover the authentic flavours of Domaine Dupont. Set up in front of the Carpedien, this convivial tasting session hosted by Mathieu from Domaine Dupont showcases products made with passion: ciders, juices, calvados?

