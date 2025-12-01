Dégustation avec l’EARL “J’y Crois” Saint-Georges-Buttavent

Dégustation avec l’EARL “J’y Crois”

7 Rue des Tisserands Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Début : 2025-12-19 17:00:00

fin : 2025-12-19 19:00:00

2025-12-19

Rendez-vous à la dégustation avec l’EARL “J’y Crois”, vendredi 19 décembre, de 17h à 19h.

Rencontre avec les producteurs de l’EARL J’y Crois , installés en Charente. L’occasion de découvrir et déguster leur gamme pineau, vins blancs et rouges, ainsi que leur cognac bio.

Un temps d’échanges privilégié pour en apprendre davantage sur leur travail, leurs méthodes et leurs cuvées.

Dégustation gratuite, sans réservation. .

7 Rue des Tisserands Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 44 07 contact@lepicerie.org

English :

Tasting appointment with EARL ?J?y Crois? on Friday December 19, from 5pm to 7pm.

