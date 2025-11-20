Dégustation beaujolais nouveau Uzay-le-Venon

Dégustation beaujolais nouveau

A l’occasion de l’arrivée du beaujolais nouveau, l’équipe du restaurant l’embuscade vous propose un buffet amélioré de charcuterie et fromages à volonté.

A l’embuscade, tout est fait maison avec des produits au maximum locaux. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

English :

To celebrate the arrival of Beaujolais Nouveau, the new team at restaurant l’Embuscade is offering an improved all-you-can-eat buffet of charcuterie and cheeses.

German :

Anlässlich der Ankunft des neuen Beaujolais bietet Ihnen das neue Team des Restaurants l’embuscade ein verbessertes Buffet mit Wurst und Käse nach Belieben an.

Italiano :

In occasione dell’arrivo del Beaujolais Nouveau, il nuovo team del ristorante l’Embuscade propone un buffet di salumi e formaggi a volontà.

Espanol :

Para celebrar la llegada del Beaujolais Nouveau, el nuevo equipo del restaurante l’Embuscade ofrece un bufé libre de embutidos y quesos.

