Dégustation beaujolais nouveau Uzay-le-Venon
Dégustation beaujolais nouveau Uzay-le-Venon jeudi 20 novembre 2025.
Dégustation beaujolais nouveau
Rue de l’Église Uzay-le-Venon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
A l’occasion de l’arrivée du beaujolais nouveau, l’équipe du restaurant l’embuscade vous propose un buffet amélioré de charcuterie et fromages à volonté.
A l’embuscade, tout est fait maison avec des produits au maximum locaux. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
Rue de l’Église Uzay-le-Venon 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 9 83 03 44 41
English :
To celebrate the arrival of Beaujolais Nouveau, the new team at restaurant l’Embuscade is offering an improved all-you-can-eat buffet of charcuterie and cheeses.
German :
Anlässlich der Ankunft des neuen Beaujolais bietet Ihnen das neue Team des Restaurants l’embuscade ein verbessertes Buffet mit Wurst und Käse nach Belieben an.
Italiano :
In occasione dell’arrivo del Beaujolais Nouveau, il nuovo team del ristorante l’Embuscade propone un buffet di salumi e formaggi a volontà.
Espanol :
Para celebrar la llegada del Beaujolais Nouveau, el nuevo equipo del restaurante l’Embuscade ofrece un bufé libre de embutidos y quesos.
L’événement Dégustation beaujolais nouveau Uzay-le-Venon a été mis à jour le 2025-11-12 par OT LIGNIERES