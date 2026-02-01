Dégustation bières et chocolats Brasserie de Launay Lamballe-Armor
Dégustation bières et chocolats Brasserie de Launay Lamballe-Armor samedi 7 février 2026.
Dégustation bières et chocolats
Brasserie de Launay 9 Rue des Prés Jouettes Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-07 16:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00
2026-02-07
La Brasserie de Launay s’associe à Madig, Chocolaterie et confiserie artisanale, pour vous proposer une expérience gourmande et originale.
Venez découvrir des accords surprenants entre bières artisanales et chocolats d’exception, lors d’un moment convivial et chaleureux.
Que vous soyez amateur de bière, de chocolat… ou des deux, cette dégustation est faite pour vous ! .
Brasserie de Launay 9 Rue des Prés Jouettes Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 52 06
