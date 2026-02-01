Dégustation Cailloutine Blossom Vernon

Dégustation Cailloutine

Blossom 35 quai Anatole Camere Vernon Eure

Au cœur des festivités de fin d’année, In Cailloutin Veritas vous invite à noter dès à présent un rendez-vous gourmand pour bien débuter 2026. Une dégustation Cailloutine est proposée, organisée en partenariat avec le restaurant Le Blossom.

La dégustation est proposée au tarif de 28 euros, vins et repas compris. Le rendez-vous est fixé à 19h30 au restaurant Le Blossom, 35 quai Anatole Camere à Vernon. Les inscriptions se font par retour de mail, en précisant le nombre de participants. .

