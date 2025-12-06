Dégustation Champagne Beaudouin Nirel Reims Tourisme & congrès Reims

Dégustation Champagne Beaudouin Nirel

Reims Tourisme & congrès 6 Rue Rockefeller Reims Marne

Tout public

L’Office de tourisme vous propose au sein de son bureau d’accueil de rencontrer le vigneron Antoine Beaudouin. Situé à une quinzaine de kilomètres à l’est de Reims, il se caractérise par une vraie originalité au cœur de la Montagne de Reims un encépagement dominé par le Chardonnay.

Dégustation gratuite réservée aux personnes majeures. Vente sur place.

L’abus d’alcool nuit gravement à la santé. À consommer avec modération. .

