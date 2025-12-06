Dégustation Champagne Beaudouin Nirel Reims Tourisme & congrès Reims
Reims Tourisme & congrès 6 Rue Rockefeller Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
2025-12-06
Tout public
L’Office de tourisme vous propose au sein de son bureau d’accueil de rencontrer le vigneron Antoine Beaudouin. Situé à une quinzaine de kilomètres à l’est de Reims, il se caractérise par une vraie originalité au cœur de la Montagne de Reims un encépagement dominé par le Chardonnay.
Dégustation gratuite réservée aux personnes majeures. Vente sur place.
L’abus d’alcool nuit gravement à la santé. À consommer avec modération. .
Reims Tourisme & congrès 6 Rue Rockefeller Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 77 45 00
