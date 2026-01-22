Dégustation commentée Place de l’Église Sarrance
Dégustation commentée
Place de l'Église Monastère de Sarrance Sarrance Pyrénées-Atlantiques
Découverte des bières d’abbaye, réservation auprès de la Zythosphère (places limitées).
4 verres de dégustation accompagnés de planches apéritives. Possibilité d’acheter et de repartir avec les bières dégustées. .
Place de l’Église Monastère de Sarrance Sarrance 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 41 97 24 contact@lazythosphere.fr
