Dégustation commentée Place de l’Église Sarrance

Dégustation commentée

Place de l’Église Monastère de Sarrance Sarrance Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Découverte des bières d’abbaye, réservation auprès de la Zythosphère (places limitées).

4 verres de dégustation accompagnés de planches apéritives. Possibilité d’acheter et de repartir avec les bières dégustées. .

Place de l’Église Monastère de Sarrance Sarrance 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 41 97 24 contact@lazythosphere.fr

