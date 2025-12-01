Dégustation & concert Mardi 30 décembre Devant l’Office de Tourisme Brides-les-Bains
Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains Savoie
Début : 2025-12-30 16:00:00
fin : 2025-12-30 19:00:00
2025-12-30
Laissez-vous tenter par une fin de journée gourmande ! Le Comité des fêtes vous propose une vente à emporter de snacking et boissons pour un moment gourmand et convivial.
Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English :
Let yourself be tempted by a gourmet end to the day! The Comité des fêtes is offering a take-away sale of snacks and drinks for a convivial gourmet moment.
