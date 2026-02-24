Dégustation conserverie artisanale AGDE Kerlouan
Dégustation conserverie artisanale AGDE Kerlouan vendredi 17 avril 2026.
Dégustation conserverie artisanale AGDE
Site de Meneham Kerlouan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 11:30:00
fin : 2026-04-17 12:45:00
Date(s) :
2026-04-17
Le chantier d’insertion de l’AGDE produit des bocaux sucrés et salés de manière artisanale sur sa conserverie située à Plabennec. Bien plus qu’une entreprise traditionnelle, la structure a pour but d’accompagner des personnes éloignées de l’emploi sur leur projet d’insertion professionnelle.
Lors de cette dégustation, vous serez amener à découvrir différents produits de la gamme ! .
Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dégustation conserverie artisanale AGDE
L’événement Dégustation conserverie artisanale AGDE Kerlouan a été mis à jour le 2026-02-24 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne