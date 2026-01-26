Dégustation Coquillages aux potagers Les Jardins Partagés Aureille

Dégustation Coquillages aux potagers

Dimanche 15 février 2026 à partir de 11h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Les Jardins Partagés Avenue de la Gare Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-02-15 11:00:00

fin : 2026-02-15

Profitez d’une dégustation de coquillages aux Jardins Partagés d’Aureille, le dimanche 15 février à partir de 11h !Familles

Organisé par l’association Flour é Poutagié



Rendez-vous aux Jardins Partagés, avenue de la Gare à Aureille pour passer un moment convivial et gourmand !

Lolo Poissonnerie d’Eyguières vous proposera à la vente des assiettes de coquillages (huîtres, oursins, crevettes, bulots).

L’association vous approvisionnera en plateaux de charcuteries et fromages à partager.

Buvette sur place.



Profitez également d’une animation musicale avec le duo acoustique Folk Rock Gilou & Émilien .



Ouvert à tous.

Places limitées, réservation obligatoire avant le 08/02 par téléphone auprès de l’association. .

Les Jardins Partagés Avenue de la Gare Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 04 65 17 flourepoutagie@gmail.com

English :

Enjoy a shellfish tasting at the Jardins Partagés d’Aureille on Sunday, 15 February, starting at 11 a.m.!

