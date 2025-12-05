Dégustation Crémants d’ici et d’ailleurs

14 route de Nontron Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Venez déguster des Crémants d’ici et d’ailleurs et partager de délicieux plats préparés par vos soins pour le casse-croûte de fin de séance. .

14 route de Nontron Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine association@cultureentete.fr

English : Dégustation Crémants d’ici et d’ailleurs

German : Dégustation Crémants d’ici et d’ailleurs

Italiano :

Espanol : Dégustation Crémants d’ici et d’ailleurs

L’événement Dégustation Crémants d’ici et d’ailleurs Saint-Mathieu a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Ouest Limousin