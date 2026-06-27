Informations pratiques

Royer

Dégustation dans les vignes

Domaine Debreuille Royer Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Partez à la découverte du Domaine Debreuille à travers une expérience œnotouristique immersive mêlant balade dans les vignes, visite du cuvage et dégustation.

Au cours de cette activité de 2H30, vous dégusterez les 12 cuvées du Domaine Debreuille accompagnées de produits locaux du terroir. L’expérience débute au cuvage avant une marche facile d’environ 15 minutes jusqu’à une parcelle offrant un superbe panorama sur Royer et les vignobles du Domaine. Sur place, dégustation de 6 vins accompagnés de spécialités locales et découverte du travail de la vigne.

De retour au cuvage, les 6 cuvées restantes sont dégustées avant une visite guidée du chai pour découvrir les différentes étapes de l’élaboration des vins.

Vendredi 8 août à 17h

Durée 2H30

Tarif Gratuit

Une activité conviviale pour découvrir les paysages, le savoir-faire et les vins du Domaine au cœur du vignoble bourguignon.

En cas de fortes chaleurs, la dégustation sera adapté, soit à l’ombre au pied des vignes soit au frais au cuvage. .

Domaine Debreuille Royer 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 81 83 79 contact@domaine-debreuille.com

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English : Dégustation dans les vignes

L’événement Dégustation dans les vignes Royer a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II