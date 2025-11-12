Dégustation d’archives et de vin Dijon
Dégustation d’archives et de vin Dijon mercredi 12 novembre 2025.
Dégustation d’archives et de vin
8 Rue Jeannin Dijon Côte-d’Or
Tarif : 50 – 50 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 20:00:00
fin : 2025-11-12 22:00:00
Date(s) :
2025-11-12
Champagne VS Bourgogne une querelle vineuse au début du XVIIIe siècle .
8 Rue Jeannin Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté dijon@lesclosvivants.fr
English : Dégustation d’archives et de vin
German : Dégustation d’archives et de vin
Italiano :
Espanol :
L’événement Dégustation d’archives et de vin Dijon a été mis à jour le 2025-10-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)