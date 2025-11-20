Dégustation de Beaujolais nouveaux Le Blanc
Le silo, 81 rue de la république Le Blanc Indre
Jeudi 2025-11-20 18:30:00
Le Beaujolais nouveau arrive…
Le magasin bio Les producteurs de Gaya organise une dégustation/vente de beaujolais nouveaux au Silo, juste à côté du magasin. Petite restauration sur place… Venez .
English :
Beaujolais nouveau arrives…
German :
Der neue Beaujolais kommt…
Italiano :
Il Beaujolais nouveau sta arrivando…
Espanol :
El Beaujolais nouveau está en camino…
