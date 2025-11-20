Dégustation de Beaujolais nouveaux

Le silo, 81 rue de la république Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-20 18:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Le Beaujolais nouveau arrive…

Le magasin bio Les producteurs de Gaya organise une dégustation/vente de beaujolais nouveaux au Silo, juste à côté du magasin. Petite restauration sur place… Venez .

Le silo, 81 rue de la république Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 06 84 78

English :

Beaujolais nouveau arrives…

German :

Der neue Beaujolais kommt…

Italiano :

Il Beaujolais nouveau sta arrivando…

Espanol :

El Beaujolais nouveau está en camino…

L’événement Dégustation de Beaujolais nouveaux Le Blanc a été mis à jour le 2025-11-14 par Destination Brenne