Dégustation de bière sous hypnose Brasserie La Franche La Ferté

Dégustation de bière sous hypnose

Brasserie La Franche 28 Rue Principale La Ferté Jura

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Expérience hors du commun dégustation de bière sous hypnose.

Découverte de la dégustation en pleine conscience.

Places limitées, uniquement sur réservation .

Brasserie La Franche 28 Rue Principale La Ferté 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 65 33 contact@lafranche.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dégustation de bière sous hypnose

L’événement Dégustation de bière sous hypnose La Ferté a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA