Dégustation de bière sous hypnose Brasserie La Franche La Ferté
Dégustation de bière sous hypnose Brasserie La Franche La Ferté jeudi 23 avril 2026.
Dégustation de bière sous hypnose
Brasserie La Franche 28 Rue Principale La Ferté Jura
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:30:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Expérience hors du commun dégustation de bière sous hypnose.
Découverte de la dégustation en pleine conscience.
Places limitées, uniquement sur réservation .
Brasserie La Franche 28 Rue Principale La Ferté 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 65 33 contact@lafranche.net
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English : Dégustation de bière sous hypnose
L’événement Dégustation de bière sous hypnose La Ferté a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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