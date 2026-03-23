Dégustation de bière sous hypnose Brasserie La Franche La Ferté

Dégustation de bière sous hypnose Brasserie La Franche La Ferté jeudi 23 avril 2026.

Dégustation de bière sous hypnose

Brasserie La Franche 28 Rue Principale La Ferté Jura

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:30:00
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-04-23

Expérience hors du commun dégustation de bière sous hypnose.
Découverte de la dégustation en pleine conscience.

Places limitées, uniquement sur réservation   .

Brasserie La Franche 28 Rue Principale La Ferté 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 65 33  contact@lafranche.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dégustation de bière sous hypnose

L’événement Dégustation de bière sous hypnose La Ferté a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

À voir aussi à La Ferté (Jura)