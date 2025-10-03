Dégustation de boulettes végétales La Vie Carrefour Grenoble Meylan Meylan
Dégustation de boulettes végétales La Vie Vendredi 3 octobre, 08h30 Carrefour Grenoble Meylan Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T08:30:00 – 2025-10-03T20:45:00
Fin : 2025-10-03T08:30:00 – 2025-10-03T20:45:00
Rayon : Traiteur végétal (Allée centrale, allée pénétrante ou entrée du magasin)
Carrefour Grenoble Meylan 1 Bd des Alpes, 38240 Meylan Meylan 38240 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Venez dégustez les boulettes végétales de La Vie dans votre Carrefour !