Dégustation de bûches Vague de Gourmandises Pléneuf-Val-André

Dégustation de bûches

Vague de Gourmandises 3 Rue Amiral Charner Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Découvrez en exclusivité nos bûches artisanales, et profitez d’un verre de vin chaud ou d’un chocolat chaud offert pour réchauffer vos papilles.

Une pause gourmande à ne pas manquer ! .

