Dégustation de caviar, chocolat et de vin Château La Tilleraie Bergerac

Dégustation de caviar, chocolat et de vin

Château La Tilleraie 1323 Rue des Côtes de Pecharmant Bergerac Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

J’aurai le plaisir de vous convier à un évènement d’exception organisé au Château La Tilleraie, en collaboration avec Caviar de Neuvic et Hervé Robin.

Cette rencontre gastronomique sera l’occasion de partager un moment privilégié autour de produits d’exception, dans le cadre élégant et authentique du Château La Tilleraie. Je serai particulièrement heureux de vous accueillir pour cette expérience alliant savoir-faire, gastronomie et art de vivre.

Cette expérience comprendra:

Deux cuillères de caviar d’exception Osciètre et Baeri

Deux verres du Château La Tilleraie Château La Tilleraie Blanc Sec 2020 Château La Tilleraie Cuvée Stella 2018 (Cuvée prestige)

Une dégustation de créations chocolatées haute couture ganache vodka et fleur de sel sublimée par le caviar.

Sur réservation. .

Château La Tilleraie 1323 Rue des Côtes de Pecharmant Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Dégustation de caviar, chocolat et de vin

L’événement Dégustation de caviar, chocolat et de vin Bergerac a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides