Dégustation de Caviar Sturia Place de la république Jonzac
Place de la république 4 rue du Tourniquet Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-12-11 18:30:00
fin : 2025-12-11
2025-12-11
Dégustation exceptionnelle Sturia
Nous avons le plaisir d’accueillir Vanessa pour une présentation autour du prestigieux Caviar Sturia
Venez découvrir ou redécouvrir les produits d’exception issus de l’Esturgeon caviar, rillettes, soupe…
Place de la république 4 rue du Tourniquet Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 75 69 jullion@orange.fr
English :
Exceptional Sturia tasting
We are delighted to welcome Vanessa for a presentation on the prestigious Sturia Caviar
Come and discover or rediscover exceptional sturgeon products: caviar, rillettes, soup?
German :
Außergewöhnliche Verkostung von Sturia
Wir freuen uns, Vanessa für eine Präsentation rund um den prestigeträchtigen Kaviar Sturia begrüßen zu dürfen
Entdecken Sie die außergewöhnlichen Produkte des Störs: Kaviar, Rillettes, Suppen und vieles mehr
Italiano :
Degustazione eccezionale di Sturia
Siamo lieti di accogliere Vanessa per una presentazione del prestigioso caviale Sturia
Venite a scoprire o riscoprire i nostri eccezionali prodotti a base di storione: caviale, rillettes, zuppa?
Espanol :
Cata excepcional de Sturia
Estamos encantados de recibir a Vanessa para una presentación sobre el prestigioso caviar Sturia
Venga a descubrir o redescubrir nuestros excepcionales productos de esturión: caviar, rillettes, sopa..
