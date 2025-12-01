Dégustation de Caviar Sturia Place de la république Jonzac

Dégustation de Caviar Sturia

Place de la république 4 rue du Tourniquet Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 6 EUR

Date :

2025-12-11 18:30:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Dégustation exceptionnelle Sturia

Nous avons le plaisir d’accueillir Vanessa pour une présentation autour du prestigieux Caviar Sturia

Venez découvrir ou redécouvrir les produits d’exception issus de l’Esturgeon caviar, rillettes, soupe…

.

Place de la république 4 rue du Tourniquet Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Exceptional Sturia tasting

We are delighted to welcome Vanessa for a presentation on the prestigious Sturia Caviar

Come and discover or rediscover exceptional sturgeon products: caviar, rillettes, soup?

German :

Außergewöhnliche Verkostung von Sturia

Wir freuen uns, Vanessa für eine Präsentation rund um den prestigeträchtigen Kaviar Sturia begrüßen zu dürfen

Entdecken Sie die außergewöhnlichen Produkte des Störs: Kaviar, Rillettes, Suppen und vieles mehr

Italiano :

Degustazione eccezionale di Sturia

Siamo lieti di accogliere Vanessa per una presentazione del prestigioso caviale Sturia

Venite a scoprire o riscoprire i nostri eccezionali prodotti a base di storione: caviale, rillettes, zuppa?

Espanol :

Cata excepcional de Sturia

Estamos encantados de recibir a Vanessa para una presentación sobre el prestigioso caviar Sturia

Venga a descubrir o redescubrir nuestros excepcionales productos de esturión: caviar, rillettes, sopa..

