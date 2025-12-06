Dégustation de champagne, de vins et d’huile d’olive par Bruno Sigala Château Carteau Saint-Émilion

Dégustation de champagne, de vins et d’huile d’olive par Bruno Sigala

Château Carteau 349 Route de Carteau Saint-Émilion Gironde

Venez participer à une dégustation de champagne, de vins et d’huile d’olive au Château Carteau. .

Château Carteau 349 Route de Carteau Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 73 94 contact@vignobles-jbertrand.fr

