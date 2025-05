Dégustation de Chardonnay – La Cité du Vin Bordeaux, 22 mai 2025 16:30, Bordeaux.

Début : 2025-05-22T18:30:00+02:00 – 2025-05-22T19:30:00+02:00

Fin : 2025-05-22T20:30:00+02:00 – 2025-05-22T21:30:00+02:00

Le 23 mai prochain, le monde du vin met à l’honneur le #ChardonnayDay, une journée dédiée à ce cépage blanc d’exception.

Né en Bourgogne et adopté par la Californie, le chardonnay s’est imposé comme l’un des cépages les plus prisés au monde. Véritable caméléon, il s’adapte aux terroirs les plus variés tout en exprimant une identité unique. D’une région à l’autre, d’une appellation à l’autre, chaque bouteille raconte une histoire singulière. Bien que souvent décrit comme peu aromatique, le chardonnay révèle des nuances subtiles qui magnifient le terroir dont il est issu. Selon son origine et les méthodes de vinification, il peut offrir une diversité de styles fascinante, du vin sec et minéral aux cuvées plus fruitées et généreuses.

À travers trois dégustations, explorez son incroyable adaptabilité, ses multiples expressions et les secrets de son succès mondial. A la veille de cet événement mondial, rejoignez-nous pour un moment convivial et immersif.

En partenariat avec les fidèles partenaires viticoles de la Cité du Vin

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

