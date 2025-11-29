Dégustation de chocolat McArthurGlen Paris-Giverny Douains
Dégustation de chocolat McArthurGlen Paris-Giverny Douains samedi 29 novembre 2025.
Dégustation de chocolat
McArthurGlen Paris-Giverny 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Rendez-vous au village McArthur à Giverny le 29 novembre à partir de 14h pour une après-midi gourmande. Profitez d’une dégustation de chocolats chez Lindt et découvrez des saveurs délicieuses dans une ambiance conviviale. .
McArthurGlen Paris-Giverny 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 00
English : Dégustation de chocolat
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Dégustation de chocolat Douains a été mis à jour le 2025-11-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération