Dégustation de chocolat McArthurGlen Paris-Giverny Douains

Dégustation de chocolat

McArthurGlen Paris-Giverny 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Rendez-vous au village McArthur à Giverny le 29 novembre à partir de 14h pour une après-midi gourmande. Profitez d’une dégustation de chocolats chez Lindt et découvrez des saveurs délicieuses dans une ambiance conviviale. .

