Dégustation de chocolats L’Auventine Saint-Auvent

Dégustation de chocolats

L’Auventine 3 place de l’église Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Camille Kunz de Des racines & des herbes viendra présenter ses chocolats aux plantes, vous faire déguster ses créations et déposer en boutique une sélection de ses produits artisanaux pour que vous puissiez en acheter ensuite et vous faire plaisir. .

L’Auventine 3 place de l’église Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lauventine87@gmail.com

English : Dégustation de chocolats

German : Dégustation de chocolats

Italiano :

Espanol : Dégustation de chocolats

L’événement Dégustation de chocolats Saint-Auvent a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Ouest Limousin