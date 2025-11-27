Dégustation de chocolats L’Auventine Saint-Auvent
Dégustation de chocolats L’Auventine Saint-Auvent jeudi 27 novembre 2025.
Dégustation de chocolats
L’Auventine 3 place de l’église Saint-Auvent Haute-Vienne
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27
Camille Kunz de Des racines & des herbes viendra présenter ses chocolats aux plantes, vous faire déguster ses créations et déposer en boutique une sélection de ses produits artisanaux pour que vous puissiez en acheter ensuite et vous faire plaisir. .
L’Auventine 3 place de l’église Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lauventine87@gmail.com
