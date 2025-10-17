Dégustation de cidres rares bios Saveurs d’Octobre Guérande

Dégustation de cidres rares bios Saveurs d’Octobre

12 rue de Saillé Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17 19:30:00

2025-10-17

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire la creperie La Flambée propose une dégustation de cidres.

Dégustation de cidres rares et bios

Redécouvez le cidre dans toute sa diversité ! Notre cave à cidres vous invite à explorer le savoir-faire des artisans cidriers d’aujourd’hui qui réinventent ce breuvage avec audace et créativité. Cidres élevés en fût de whisky, macérations de fleurs, assemblages avec des cépagesde vins ou encore cuvée monovariétales… autant d’expressions singulières à déguster pour redonner au cidre toutes ses lettres de noblesse.

Dégustation de 4 verres, réservée aux adultes.

Durée 1h00

Informations et réservations

Sur inscription au 02 40 24 73 82 elle sera confirmée aux inscrits.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

12 rue de Saillé Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 73 83 regis.landriau0730@orange.fr

