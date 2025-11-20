Dégustation de cochonnailles Beaujolais nouveau Lignières
Dégustation de cochonnailles Beaujolais nouveau
1 Place Roger Salengro Lignières Cher
Début : Jeudi 2025-11-20
Retrouvez François et Nathalie pour une dégustation de cochonnailles à l’occasion du Beaujolais nouveau.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
1 Place Roger Salengro Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 02 38
English :
Join François and Nathalie for a tasting of cochonnailles to celebrate Beaujolais nouveau.
German :
Treffen Sie François und Nathalie zu einer Verkostung von Cochonnailles anlässlich des Beaujolais nouveau.
Italiano :
Unitevi a François e Nathalie per una degustazione di cochonnailles per celebrare il Beaujolais nouveau.
Espanol :
Acompañe a François y Nathalie en una degustación de cochonnailles para celebrar el Beaujolais nouveau.
L’événement Dégustation de cochonnailles Beaujolais nouveau Lignières a été mis à jour le 2025-11-12 par OT LIGNIERES