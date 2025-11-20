Dégustation de cochonnailles Beaujolais nouveau Lignières

Dégustation de cochonnailles Beaujolais nouveau

1 Place Roger Salengro Lignières Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Retrouvez François et Nathalie pour une dégustation de cochonnailles à l’occasion du Beaujolais nouveau.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

English :

Join François and Nathalie for a tasting of cochonnailles to celebrate Beaujolais nouveau.

German :

Treffen Sie François und Nathalie zu einer Verkostung von Cochonnailles anlässlich des Beaujolais nouveau.

Italiano :

Unitevi a François e Nathalie per una degustazione di cochonnailles per celebrare il Beaujolais nouveau.

Espanol :

Acompañe a François y Nathalie en una degustación de cochonnailles para celebrar el Beaujolais nouveau.

