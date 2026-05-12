Sessenheim

Dégustation de cocktails au magasin Sautter

13 Route de Strasbourg Sessenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 16:00:00

fin : 2026-07-17 18:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Nous avons le plaisir de vous inviter à une dégustation de cocktails, idéale pour savourer une belle fin d’après-midi d’été dans une ambiance conviviale. Rendez-vous dans notre magasin vendredi 17 juillet, de 16h00 à 18h00, pour découvrir une sélection de cocktails élaborés à base de nos jus de fruits, déclinés en versions avec ou sans alcool.

Au programme

– Des cocktails originaux à déguster sur place

– Un moment chaleureux et détendu à partager

– Des fiches recettes à emporter pour recréer ces saveurs chez vous 0 .

13 Route de Strasbourg Sessenheim 67770 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 97 01

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English :

L’événement Dégustation de cocktails au magasin Sautter Sessenheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays Rhénan