Dégustation de cocktails au magasin Sautter Sessenheim
Dégustation de cocktails au magasin Sautter Sessenheim vendredi 17 juillet 2026.
Sessenheim
Dégustation de cocktails au magasin Sautter
13 Route de Strasbourg Sessenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-07-17 18:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Nous avons le plaisir de vous inviter à une dégustation de cocktails, idéale pour savourer une belle fin d’après-midi d’été dans une ambiance conviviale. Rendez-vous dans notre magasin vendredi 17 juillet, de 16h00 à 18h00, pour découvrir une sélection de cocktails élaborés à base de nos jus de fruits, déclinés en versions avec ou sans alcool.
Au programme
– Des cocktails originaux à déguster sur place
– Un moment chaleureux et détendu à partager
– Des fiches recettes à emporter pour recréer ces saveurs chez vous 0 .
13 Route de Strasbourg Sessenheim 67770 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 97 01
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English :
L’événement Dégustation de cocktails au magasin Sautter Sessenheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays Rhénan