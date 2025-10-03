Dégustation de Corbières Saint-Maixent-l’École
15 Avenue de la Gare Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Dégustation spéciale Corbières Vendredi 3 octobre- À La Cave Fallourd
Amateurs de vins de caractère, réservez votre journée !
La Cave Fallourd accueille le vigneron indépendant du Domaine du Prieuré Sainte Marie d’Albas pour une dégustation gratuite de ses cuvées emblématiques
✨ Clos de Cassis
✨ Terre Rouge
✨ Rosé Arlequin
✨ Blanc Albas
Venez rencontrer le vigneron, découvrir ses secrets de vinification et profiter d’un vrai moment de partage autour des Corbières.
Entrée libre Venez, entre amis ou en famille !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
15 Avenue de la Gare Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 52 49 sasfallourd@gmail.com
