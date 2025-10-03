Dégustation de Corbières Saint-Maixent-l’École

Dégustation de Corbières Saint-Maixent-l’École vendredi 3 octobre 2025.

Dégustation de Corbières

15 Avenue de la Gare Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Dégustation spéciale Corbières Vendredi 3 octobre- À La Cave Fallourd

Amateurs de vins de caractère, réservez votre journée !

La Cave Fallourd accueille le vigneron indépendant du Domaine du Prieuré Sainte Marie d’Albas pour une dégustation gratuite de ses cuvées emblématiques

✨ Clos de Cassis

✨ Terre Rouge

✨ Rosé Arlequin

✨ Blanc Albas

Venez rencontrer le vigneron, découvrir ses secrets de vinification et profiter d’un vrai moment de partage autour des Corbières.

Entrée libre Venez, entre amis ou en famille !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

15 Avenue de la Gare Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 52 49 sasfallourd@gmail.com

English : Dégustation de Corbières

German : Dégustation de Corbières

Italiano :

Espanol : Dégustation de Corbières

L’événement Dégustation de Corbières Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-09-25 par OT Haut Val De Sèvre