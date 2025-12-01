Dégustation de fêtes Accords mets et crémants Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune
Dégustation de fêtes Accords mets et crémants
Cité des Climats et vins de Bourgogne Avenue Charles de Gaulle Beaune Côte-d’Or
Cet atelier est illustré par la dégustation commentée de 4 crémants de Bourgogne accompagnés de 4 bouchées de produits régionaux de fête emblématiques.
La diversité des crémants de Bourgogne permet des accords inédits avec vos repas de fêtes. De la nature du plat à son analyse détaillée, recherchez l’harmonie culinaire et l’originalité en définissant les grands principes des accords mets et bulles !
Du 16 au 30 décembre à 16h30
35€ par personne .
Cité des Climats et vins de Bourgogne Avenue Charles de Gaulle Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
