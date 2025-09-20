Dégustation de fouées au château Château de Champchevrier Cléré-les-Pins

Profitez du samedi du patrimoine pour déguster des fouées traditionnelles au château de Champchevrier. Leur origine daterait du Moyen-Age et elles ont connu un essor grandissant au XVIe siécle suite à l’éloge du célèbre Rabelais dans son non-moins célèbre Gargantua.

Elles gonflent dans le four à bois comme un petit pain sans mie. Alors qu’elles sont encore fumantes, on les ouvre pour les garnir de Sainte-Maure de Touraine, de Rillettes de Tours, … Mais on peut les garnir aussi de délices sucrés. Ces spécialités boulangères seront à la vente et feront la joie des gastronomes petits et grands, tout au long de la journée : alors profitez-en pour déjeuner, pique-niquer, goûter sur place !

Food truck de vente de fouées accessible pour les visiteurs munis du ticket d’entrée à tarif préférentiel du château de Champchevrier.

Château de Champchevrier Champchevrier, 37340 Cléré-les-Pins Cléré-les-Pins 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 24 93 93 http://www.champchevrier.fr A 25 km de Tours et au cœur d’un site boisé, se trouve le Château de Champchevrier, magnifique demeure familiale toujours habitée par la même famille depuis 1728. Champchevrier est à la fois un monument historique remarquable et un château de famille dans lequel chaque génération a voulu transmettre l’amour et le respect du patrimoine. Construit à la Renaissance puis embelli au XVIIIe siècle, le château de Champchevrier est protégé par des douves encore en eau. Les rois Louis XI et Louis XIII vinrent chasser dans ce cadre giboyeux où la tradition de la vénerie est toujours présente. Avec une étoile au Guide Michelin, la visite du château vous offre un intérieur absolument somptueux ! Des anciennes cuisines avec leur impressionnante collection de cuivres aux pièces d’apparat somptueusement meublées, vous admirerez notamment une incroyable série de tapisseries du XVIIe siècle, de nombreux tableaux sans oublier du mobilier Régence d’une qualité exceptionnelle ! Sa visite est une promenade inoubliable entre présent et passé, une balade entre nature et culture où les traditions toujours vives guideront vos pas. Accès Par Cléré les Pins (D34) à 25 km au Nord-Ouest de Tours. LONGITUDE: 0.391024 LATITUDE: 47.443897 Provenance : Paris -> Orléans : A10 puis A 28 vers Le Mans Sortie: Neuillé-Pont-Pierre Paris -> Le Mans : A11 puis A28 vers Tours Sortie: Neuillé-Pont-Pierre Bordeaux -> Poitiers : A10 puis A85 vers Saumur/Angers Sortie: Langeais Angers -> Saumur : A85 Sortie: Langeais

