Dégustation de fouées Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Angers

Dégustation de fouées Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Angers dimanche 21 septembre 2025.

Dégustation de fouées Dimanche 21 septembre, 15h00 Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Échangez avec notre boulanger, observez la cuisson dans notre four du XVe siècle et dégustez une succulente fouée accompagnée de garnitures et de boissons fournies par nos producteurs locaux.

Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Échangez avec notre boulanger, observez la cuisson dans notre four du XVe siècle et dégustez une succulente fouée accompagnée de garnitures et de boissons fournies par nos producteurs locaux.

Maelle Gautier