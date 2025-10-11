Dégustation de fruits de variétés anciennes et locales ZAC de la Pointe, 2 Rue des Noisetiers Sargé-lès-le-Mans

Dégustation de fruits de variétés anciennes et locales ZAC de la Pointe, 2 Rue des Noisetiers Sargé-lès-le-Mans samedi 11 octobre 2025.

Dégustation de fruits de variétés anciennes et locales

ZAC de la Pointe, 2 Rue des Noisetiers BIOCOOP LE FENOUIL SARGES Sargé-lès-le-Mans Sarthe

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

2025-10-11

Vous voulez connaître le goût d’une reinette du Mans ? Découvrir comment cuisiner une poire de Giroufle ? Antoine vous donne rendez-vous samedi 11 octobre pour des dégustations de pommes et poires de variétés anciennes et locales bio lors du marché de producteurs de la ferme du Bas Palluau

Lors de la dégustation, vous pourrez aussi découvrir le catalogue des arbres et arbustes fruitiers disponibles à la vente. Une livraison groupée d’arbres aura lieu le samedi 6 décembre à la Biocoop de Sargès. Les arbres et arbustes seront livrés en racines nues, prévoir de grands sacs plastiques pour les transporter.

Antoine est pépiniériste à Fercé sur Sarthe, ils produit plus de 200 espèces et variétés en AB. .

ZAC de la Pointe, 2 Rue des Noisetiers BIOCOOP LE FENOUIL SARGES Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire contact@auxfruitiersgenereux.com

English :

Would you like to know what a reinette from Le Mans tastes like? Or discover how to cook a Giroufle pear? Antoine invites you to join him on Saturday October 11th for tastings of apples and pears from local and ancient organic varieties at the farmers’ market at the Bas Palluau farm

German :

Möchten Sie wissen, wie eine Reinette du Mans schmeckt? Möchten Sie wissen, wie man eine Birne aus Giroufle zubereitet? Antoine lädt Sie am Samstag, den 11. Oktober, zur Verkostung von Äpfeln und Birnen alter und lokaler Bio-Sorten auf dem Bauernmarkt der Ferme du Bas Palluau ein

Italiano :

Volete sapere che sapore ha la renetta di Le Mans? O scoprire come si cucina una pera Giroufle? Antoine sarà lieto di incontrarvi sabato 11 ottobre per degustare mele e pere di varietà locali e antiche varietà biologiche al mercato contadino della fattoria Bas Palluau

Espanol :

¿Le gustaría saber a qué sabe una reinette de Le Mans? ¿O descubrir cómo se cocina una pera de Giroufle? Antoine estará encantado de recibirle el sábado 11 de octubre para degustar manzanas y peras de variedades locales y antiguas ecológicas en el mercado agrícola de la granja Bas Palluau

