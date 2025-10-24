Dégustation de Katsuobushi avec la société Makurazaki Cidrerie Kerné Pouldreuzic
Dégustation de Katsuobushi avec la société Makurazaki Cidrerie Kerné Pouldreuzic vendredi 24 octobre 2025.
Dégustation de Katsuobushi avec la société Makurazaki
Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 15:00:00
fin : 2025-10-24 18:00:00
Date(s) :
2025-10-24
La bonite séchée et fumée, katsuobushi en japonais, est l’un des éléments principaux de la cuisine japonaise. Il s’agit de l’un des ingrédients du dashi, le bouillon à la base de la cuisine japonaise. .
Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 41 86
English : Dégustation de Katsuobushi avec la société Makurazaki
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Dégustation de Katsuobushi avec la société Makurazaki Pouldreuzic a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Destination Pays Bigouden