Dégustation de la Cuvée Vieilles Vignes Goutrens samedi 18 octobre 2025.

Le Cros Goutrens Aveyron

A l’occasion de l’événement national Vignobles en Scène, le Domaine du Cros propose une dégustation verticale sur 20 ans avec 6 millésimes de la cuvée Vieilles Vignes.
Limité à 20 personnes sur inscription
12€ par personne la dégustation des 6 millésimes de la cuvée Vieilles Vignes avec grignotage. 12  .

Le Cros Goutrens 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 72 71 77  pteulier@domaine-du-cros.com

English :

On the occasion of the national event Vignobles en Scène, Domaine du Cros is offering a vertical tasting over 20 years with 6 vintages of the Vieilles Vignes cuvée.

German :

Anlässlich der nationalen Veranstaltung Vignobles en Scène bietet die Domaine du Cros eine vertikale Weinprobe über 20 Jahre mit 6 Jahrgängen der Cuvée Vieilles Vignes an.

Italiano :

Nell’ambito dell’evento nazionale Vignobles en Scène, il Domaine du Cros propone una degustazione verticale di 6 annate della cuvée Vieilles Vignes su un periodo di 20 anni.

Espanol :

En el marco del acontecimiento nacional Vignobles en Scène, el Domaine du Cros propone una cata vertical de 6 añadas de la cuvée Vieilles Vignes a lo largo de 20 años.

