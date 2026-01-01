Dégustation de la Galette des Rois Place Henri Mengin Nancy

Dégustation de la Galette des Rois

Vendredi 2026-01-16 15:00:00

2026-01-16 16:00:00

2026-01-16

La Ville de Nancy, en partenariat avec les Vitrines de Nancy, l’association des commerçants du marché central, et avec le concours des jeunes du CEPAL de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Meurthe-et-Moselle, vous invite à partager un moment gourmand autour d’une dégustation gratuite de galette des rois !

Qui sera la reine ou le roi d’un jour ? Rendez-vous à la halle principale du marché central.

25 fèves à découvrir et de nombreux lots à gagner

– 1 bon cadeau Vitrines de Nancy de 50€

– 5 bons cadeau Vitrines de Nancy de 10€

– 19 tote bags avec quelques goodies à l’effigie de la Ville de Nancy

Venez célébrer l’Épiphanie dans une ambiance chaleureuse et festive… et repartez peut-être couronné(e) !Tout public

Place Henri Mengin Marché Central Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

The City of Nancy, in partnership with Vitrines de Nancy, the central market merchants? association, and with the help of young people from CEPAL, the Meurthe-et-Moselle Chamber of Trades and Crafts, invites you to share a gourmet moment over a free tasting of galette des rois!

Who will be queen or king for a day? Meet in the main hall of the central market.

25 beans to discover and lots of prizes to win:

– 1 Vitrines de Nancy gift voucher worth 50?

– 5 Vitrines de Nancy gift vouchers worth 10?

– 19 tote bags with goodies bearing the effigy of the City of Nancy

Come and celebrate Epiphany in a warm and festive atmosphere? and you could be crowned!

