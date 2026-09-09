UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vernantes

Dégustation de la tête de veau Vernantes

mercredi 14 octobre 2026 · Vernantes

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Adresse
Rue de l'Angleterre
Ville
49390 Vernantes
Département
Maine-et-Loire
Tarif
18 18 18

Vernantes

Dégustation de la tête de veau

Rue de l’Angleterre Vernantes Maine-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

Le comité des fêtes a le plaisir de vous convier à la 53ème édition de la fameuse « tête de veau » et « langue de bœuf ».
Le repas est servi à partir de 12h puis à 19h. Possibilité de repas à emporter.

PRECISIONS HORAIRES :

Mercredi 14 octobre 2026 de 12h à 13h et à partir de 19h.   .

Rue de l’Angleterre Vernantes 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 66 42 61 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Festival Committee is pleased to invite you to the 53rd edition of the famous “calf’s head” and “beef tongue” festival.

L’événement Dégustation de la tête de veau Vernantes a été mis à jour le 2026-09-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

À voir aussi à Vernantes (Maine-et-Loire)