Dégustation de la tête de veau Vernantes
mercredi 14 octobre 2026 · Vernantes
Informations pratiques
Vernantes
Dégustation de la tête de veau
Rue de l’Angleterre Vernantes Maine-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Le comité des fêtes a le plaisir de vous convier à la 53ème édition de la fameuse « tête de veau » et « langue de bœuf ».
Le repas est servi à partir de 12h puis à 19h. Possibilité de repas à emporter.
PRECISIONS HORAIRES :
Mercredi 14 octobre 2026 de 12h à 13h et à partir de 19h. .
Rue de l’Angleterre Vernantes 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 66 42 61 90
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English :
The Festival Committee is pleased to invite you to the 53rd edition of the famous “calf’s head” and “beef tongue” festival.
L’événement Dégustation de la tête de veau Vernantes a été mis à jour le 2026-09-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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