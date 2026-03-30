Dégustation de l’omelette pascale Terrain de pétanque Ustaritz

Dégustation de l’omelette pascale

Terrain de pétanque Chemin Erreka Biziak Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Jeux pour enfants circus et chasse aux oeufs.

Animation musicale. .

Terrain de pétanque Chemin Erreka Biziak Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 00 44

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English : Dégustation de l’omelette pascale

L’événement Dégustation de l’omelette pascale Ustaritz a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque