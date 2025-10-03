Dégustation de miel de la ferme Api’week Couffé
Dégustation de miel de la ferme Api’week Couffé vendredi 3 octobre 2025.
Dégustation de miel de la ferme Api’week
Couffé Loire-Atlantique
Début : 2025-10-03 17:00:00
fin : 2025-10-03 19:00:00
Venez déguster du miel de la ferme, de la propolis, de l’hydromel et du pollen pour la semaine d’Api’week
Rencontrez Bastien apiculteur passionné qui en plus de vous faire déguster ses produits vous parlera également de son métier. .
Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire fermelagazi@gmail.com
English :
Come and taste our farm honey, propolis, mead and pollen for Api’week
German :
Probieren Sie Honig vom Bauernhof, Propolis, Met und Pollen für die Api’week
Italiano :
Venite a degustare il miele di fattoria, la propoli, l’idromele e il polline durante l’Api’week
Espanol :
Venga a degustar miel de granja, propóleo, hidromiel y polen durante la Api’week
