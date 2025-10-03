Dégustation de miel de la ferme Api’week Couffé

Dégustation de miel de la ferme Api’week Couffé vendredi 3 octobre 2025.

Dégustation de miel de la ferme Api’week

Couffé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 17:00:00

fin : 2025-10-03 19:00:00

Date(s) :

2025-10-03 2025-10-08

Venez déguster du miel de la ferme, de la propolis, de l’hydromel et du pollen pour la semaine d’Api’week

Rencontrez Bastien apiculteur passionné qui en plus de vous faire déguster ses produits vous parlera également de son métier. .

Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire fermelagazi@gmail.com

English :

Come and taste our farm honey, propolis, mead and pollen for Api’week

German :

Probieren Sie Honig vom Bauernhof, Propolis, Met und Pollen für die Api’week

Italiano :

Venite a degustare il miele di fattoria, la propoli, l’idromele e il polline durante l’Api’week

Espanol :

Venga a degustar miel de granja, propóleo, hidromiel y polen durante la Api’week

L’événement Dégustation de miel de la ferme Api’week Couffé a été mis à jour le 2025-09-27 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis