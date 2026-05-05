Dégustation de miels, Jardin Isara, Éragny-sur-Oise
Dégustation de miels, Jardin Isara, Éragny-sur-Oise samedi 27 juin 2026.
Dégustation de miels 27 et 28 juin Jardin Isara Val-d’Oise
Pas de toilettes au jardin Isara
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00
Dégustations et vente de miels de printemps d’Eragny par l’apiculteur voisin du jardin Isara.
Jardin Isara 19 Chemin de halage 95610 Eragny-sur-Oise Éragny-sur-Oise 95610 Val-d’Oise Île-de-France 0613212221 http://jardinisara.ovh Jardin partagé dans un cadre agréable au bord de l’Oise Peu de possibilités pour se garer
Dégustation de miels différents et locaux Miels locaux Apiculture