Dégustation de Mont d’Or Office de tourisme Métabief
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme · Métabief
Informations pratiques
Métabief
Dégustation de Mont d’Or
Office de tourisme 6 Place Xavier Authier Métabief Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-26 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-26 2026-10-03
La saison du Mont d’Or est lancée à partir du 10 septembre, ça y est !
Le Haut-Doubs se déguste aussi !
Un goût de montagne, un savoir-faire, une tradition…
Venez à la rencontre du Mont d’Or, le fromage emblématique de nos montagnes du Haut-Doubs.
Le temps d’une dégustation, découvrez toute la richesse de notre terroir et la convivialité franc-comtoise. .
Office de tourisme 6 Place Xavier Authier Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 13 81
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English : Dégustation de Mont d’Or
L’événement Dégustation de Mont d’Or Métabief a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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