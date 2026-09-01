Dégustation de Mont d’Or Office de tourisme Métabief

Informations pratiques

Métabief

Dégustation de Mont d’Or

Office de tourisme 6 Place Xavier Authier Métabief Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-26 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-26 2026-10-03

La saison du Mont d’Or est lancée à partir du 10 septembre, ça y est !

Le Haut-Doubs se déguste aussi !

Un goût de montagne, un savoir-faire, une tradition…

Venez à la rencontre du Mont d’Or, le fromage emblématique de nos montagnes du Haut-Doubs.

Le temps d’une dégustation, découvrez toute la richesse de notre terroir et la convivialité franc-comtoise. .

Office de tourisme 6 Place Xavier Authier Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 13 81

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English : Dégustation de Mont d’Or

L’événement Dégustation de Mont d’Or Métabief a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS