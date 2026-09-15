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AGENDA · Pontarlier

Dégustation de Mont d’Or Rue de la Gare Pontarlier

mercredi 16 septembre 2026 · Rue de la Gare · Pontarlier

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Rue de la Gare
Adresse
Office de tourisme
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Pontarlier

Dégustation de Mont d’Or

Rue de la Gare Office de tourisme Pontarlier Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 11:00:00
fin : 2026-09-16 12:30:00

Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

La saison du Mont d’Or est lancée à partir du 10 septembre, ça y est !
Le Haut-Doubs se déguste aussi !
Un goût de montagne, un savoir-faire, une tradition…
Venez à la rencontre du Mont d’Or, le fromage emblématique de nos montagnes du Haut-Doubs.
Le temps d’une dégustation, découvrez toute la richesse de notre terroir et la convivialité franc-comtoise.   .

Rue de la Gare Office de tourisme Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 

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English : Dégustation de Mont d’Or

L’événement Dégustation de Mont d’Or Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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