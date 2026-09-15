Dégustation de Mont d’Or Rue de la Gare Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Dégustation de Mont d’Or

Rue de la Gare Office de tourisme Pontarlier Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 11:00:00

fin : 2026-09-16 12:30:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

La saison du Mont d’Or est lancée à partir du 10 septembre, ça y est !

Le Haut-Doubs se déguste aussi !

Un goût de montagne, un savoir-faire, une tradition…

Venez à la rencontre du Mont d’Or, le fromage emblématique de nos montagnes du Haut-Doubs.

Le temps d’une dégustation, découvrez toute la richesse de notre terroir et la convivialité franc-comtoise. .

Rue de la Gare Office de tourisme Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dégustation de Mont d’Or

L’événement Dégustation de Mont d’Or Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS