Dégustation de Mont d’Or Rue de la Gare Pontarlier
mercredi 16 septembre 2026 · Rue de la Gare · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Dégustation de Mont d’Or
Rue de la Gare Office de tourisme Pontarlier Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 11:00:00
fin : 2026-09-16 12:30:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30
La saison du Mont d’Or est lancée à partir du 10 septembre, ça y est !
Le Haut-Doubs se déguste aussi !
Un goût de montagne, un savoir-faire, une tradition…
Venez à la rencontre du Mont d’Or, le fromage emblématique de nos montagnes du Haut-Doubs.
Le temps d’une dégustation, découvrez toute la richesse de notre terroir et la convivialité franc-comtoise. .
Rue de la Gare Office de tourisme Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33
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English : Dégustation de Mont d’Or
L’événement Dégustation de Mont d’Or Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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