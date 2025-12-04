Dégustation de Noël Vins Lou Gaillot Casseneuil

Dégustation de Noël

Vins Lou Gaillot 1335 Route de Bias Casseneuil Lot-et-Garonne

Nous vous donnons rendez-vous pour une journée chaleureuse et festive autour de nos vins.

Au programme découverte du Millésime 2025, quelques vieux millésimes, dégustation de bulles, idées cadeaux de Noël, vin chaud et châtaignes offerts. Et pour fêter Noël, un cadeau vous sera offert !

We invite you to join us for a warm and festive day of wine tasting.

On the program: discovery of Millésime 2025, some old vintages, bubble tasting, Christmas gift ideas, mulled wine and chestnuts. And to celebrate Christmas, we’ll give you a gift!

