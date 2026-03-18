Dégustation de Pâques Cellier Armand Heitz Pommard

Dégustation de Pâques

Cellier Armand Heitz 21 Place de l’Église Pommard Côte-d’Or

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 13:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-06

Pour ce week-end de Pâques, le Cellier Armand Heitz vous propose une dégustation avec une sélection spécialement élaborée pour l’occasion.

Lors de votre visite, nos conseillers vous accompagneront dans notre parcelle de Pommard 1er Cru du Clos des Poutures en monopole afin de présenter l’histoire du domaine et la philosophie d’Armand sur les pratiques agricoles et viticoles appliquées.

La dégustation de 6 vins inclue des vins rouges et blancs et met en avant 1 appellation régionale, 2 appellations villages et 3 Premiers Crus.

Vous découvrirez ainsi notre gamme au travers différents terroirs et millésimes.

Durée 1h15

Petits groupes de 1 à 10 personnes .

Cellier Armand Heitz 21 Place de l’Église Pommard 21630 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 48 62 93

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English :

L’événement Dégustation de Pâques Pommard a été mis à jour le 2026-03-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)