Dégustation de pizzas maisons aux légumes de saison, Centre Horticole Émile Senteurs, Saint-André-lez-Lille

Dégustation de pizzas maisons aux légumes de saison Samedi 6 juin, 11h30 Centre Horticole Émile Senteurs Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:30:00+02:00

Au Centre Horticole Émile Senteurs, les éducateurs et bénévoles vous confectionnent des pizzas délicieuses et faites maison, à partir des légumes de saison cultivés dans le jardins !

Centre Horticole Émile Senteurs 1 rue de Lommelet, 59350 Saint-André-lez-Lille Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France 03 20 63 76 00 https://www.ghtpsy-npdc.fr/actualite/epsm-al/rdv-aux-jardins-2026-epsm-de-lagglomeration-lilloise-saint-andre Entrée via l’entrée principale de l’EPSM de l’agglomération lilloise, 1 rue de Lommelet à Saint-André-lez-Lille.

Sur place, une signalétique vous guidera jusqu’au jardin

Au Centre Horticole Émile Senteurs, les éducateurs et bénévoles vous confectionnent des pizzas délicieuses et faites maison, à partir des légumes de saison cultivés dans le jardins !

©Canva