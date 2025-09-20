Dégustation de produits à la rose Roseraie Les Chemins de la Rose

Gratuit, en accès libre-service, dans la boutique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

DÉGUSTATION LIBRE DE PRODUITS A LA ROSE :

Pendant tout le week-end, profitez d’une dégustation gratuite en libre-service de produits à base de rose : sirops, confitures, miels et autres surprises parfumées.

Une expérience sensorielle unique qui met à l’honneur les saveurs subtiles et délicates de cette fleur emblématique de notre patrimoine végétal.

Accès libre à la dégustation dans la boutique des Chemins de la Rose. 10h – 18h

Roseraie Les Chemins de la Rose 49700 doué la fontaine 49700 Doué-la-Fontaine Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 59 95 95 http://www.lescheminsdelarose.com La Roseraie Les Chemins de la Rose, à Doué la Fontaine, cité des roses, est un écrin naturel qui transporte dans une promenade enivrante. Ce jardin à l’anglaise composé de 13 000 rosiers, d’allées, d’étangs, abrite une collection de roses anciennes aux roses les plus inédites.

Les Chemins de la Rose sont ouverts de Mars à Novembre aux visiteurs individuels, aux familles et aux groupes. Visitez la roseraie selon vos envies et profitez d’une balade dans un univers floral. La visite de la roseraie, site ouvert, rural et en pleine nature, sera le lieu idéal de sortie pour se ressourcer. Des parcours thématiques enrichiront vos connaissances sur la rose. La chasse au trésor avec Léon le paon, fera de votre visite avec vos enfants des moments inoubliables.

En saison, la Roseraie Les Chemins de la Rose devient le théâtre d’animations : fêtes des rosiers, conférences, apéros jardin, ateliers et animations.

Le plaisir se prolonge avec la boutique et la restauration sur la terrasse où vous découvrirez les produits et saveurs multiples autour de la rose. Venez à la rencontre de passionnés de roses. Floriane et Guillaume Dittière, rosiéristes et propriétaires du parc, auront à cœur de vous dévoiler conseils et idées pour parfaire votre jardin. Parking privé gratuit pour voitures et cars

Accès par la D960 direction Cholet

