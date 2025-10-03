Dégustation de produits Accro chez Carrefour ! Carrefour Courrières Courrières

Dégustation de produits Accro chez Carrefour ! Carrefour Courrières Courrières vendredi 3 octobre 2025.

Dégustation de produits Accro chez Carrefour ! Vendredi 3 octobre, 08h30 Carrefour Courrières Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T08:30:00 – 2025-10-03T20:30:00

Fin : 2025-10-03T08:30:00 – 2025-10-03T20:30:00

Notre chef animateur s’installe avec sa plancha pour vous faire vivre une expérience unique : cuisine en direct, dégustations savoureuses, conseils personnalisés et recettes à emporter !

Un moment de convivialité et de découverte gustative qui transformera votre visite shopping en véritable plaisir gourmand ✨

Carrefour Courrières Rue Raoul Briquet, 62710, Courrières Courrières 62710 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Venez déguster quelques produits de la marque Accro au sein de votre Carrefour proche de chez vous !