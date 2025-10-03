Dégustation de produits Accro chez Carrefour ! Carrefour Monaco Monaco

Notre chef animateur s’installe avec sa plancha pour vous faire vivre une expérience unique : cuisine en direct, dégustations savoureuses, conseils personnalisés et recettes à emporter !

Un moment de convivialité et de découverte gustative qui transformera votre visite shopping en véritable plaisir gourmand ✨

Carrefour Monaco Centre Commercial Fontvieille, 27 Av. Albert II, 98000 Monaco Monaco 98020 Fontvieille

Venez déguster quelques produits de la marque Accro au sein de votre Carrefour proche de chez vous !