Dégustation de produits Accro chez Carrefour ! Carrefour Nice Tnl Nice vendredi 3 octobre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T08:30:00 – 2025-10-03T22:00:00
Fin : 2025-10-04T08:30:00 – 2025-10-04T22:00:00
Notre chef animateur s’installe avec sa plancha pour vous faire vivre une expérience unique : cuisine en direct, dégustations savoureuses, conseils personnalisés et recettes à emporter !
Un moment de convivialité et de découverte gustative qui transformera votre visite shopping en véritable plaisir gourmand ✨
Carrefour Nice Tnl 6300 Nice Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Venez déguster quelques produits de la marque Accro au sein de votre Carrefour proche de chez vous !