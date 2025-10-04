Dégustation de produits Accro chez Carrefour ! Carrefour Villeneuv.Ascq-Flers Villeneuve-d’Ascq
Dégustation de produits Accro chez Carrefour ! Carrefour Villeneuv.Ascq-Flers Villeneuve-d’Ascq samedi 4 octobre 2025.
Dégustation de produits Accro chez Carrefour ! Samedi 4 octobre, 08h30 Carrefour Villeneuv.Ascq-Flers Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T08:30:00 – 2025-10-04T21:00:00
Fin : 2025-10-04T08:30:00 – 2025-10-04T21:00:00
Notre chef animateur s’installe avec sa plancha pour vous faire vivre une expérience unique : cuisine en direct, dégustations savoureuses, conseils personnalisés et recettes à emporter !
Un moment de convivialité et de découverte gustative qui transformera votre visite shopping en véritable plaisir gourmand ✨
Carrefour Villeneuv.Ascq-Flers 18 Rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Flers Neuf Nord Hauts-de-France
Venez déguster quelques produits de la marque Accro au sein de votre Carrefour proche de chez vous !