Dégustation de produits Accro chez Carrefour ! Carrefour Villeneuv.Ascq-Flers Villeneuve-d’Ascq

Dégustation de produits Accro chez Carrefour ! Samedi 4 octobre, 08h30 Carrefour Villeneuv.Ascq-Flers Nord

Début : 2025-10-04T08:30:00 – 2025-10-04T21:00:00

Fin : 2025-10-04T08:30:00 – 2025-10-04T21:00:00

Notre chef animateur s’installe avec sa plancha pour vous faire vivre une expérience unique : cuisine en direct, dégustations savoureuses, conseils personnalisés et recettes à emporter !

Un moment de convivialité et de découverte gustative qui transformera votre visite shopping en véritable plaisir gourmand ✨

Carrefour Villeneuv.Ascq-Flers 18 Rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Flers Neuf Nord Hauts-de-France

Venez déguster quelques produits de la marque Accro au sein de votre Carrefour proche de chez vous !