Dégustation de produits Accro chez Carrefour ! Market Lille Gambetta Lille

Dégustation de produits Accro chez Carrefour ! Vendredi 3 octobre, 08h30 Market Lille Gambetta Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T08:30:00 – 2025-10-03T21:00:00

Fin : 2025-10-03T08:30:00 – 2025-10-03T21:00:00

Notre chef animateur s’installe avec sa plancha pour vous faire vivre une expérience unique : cuisine en direct, dégustations savoureuses, conseils personnalisés et recettes à emporter !

Un moment de convivialité et de découverte gustative qui transformera votre visite shopping en véritable plaisir gourmand ✨

Market Lille Gambetta 281 Rue Léon Gambetta, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France

Venez déguster quelques produits de la marque Accro au sein de votre Carrefour proche de chez vous !